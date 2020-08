” डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केट लॉस एंजेलिस, युनायटेड स्टेट,, – येथे सादर केलेला अभ्यास अभ्यास हा ग्लोबल डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) बाजारावर विचारशील आहे.जे स्पर्धा, विभाजन आणि प्रादेशिक वाढ यासारख्या महत्त्वपूर्ण बाबींचे तपशीलवार वर्णन करतात. अचूकता आणि अचूकता ही अहवालाची दोन प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत जी त्यातील सत्यता प्रतिबिंबित करतात. अहवालाच्या लेखकांनी एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण, पोर्टरचे पाच सैन्य विश्लेषण आणि जागतिक डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) बाजाराचे पीईएसटीएल विश्लेषणावर लक्ष केंद्रित केले आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांनी जागतिक डिजिटल उपचारात्मक (डीटीएक्स) बाजाराच्या सखोल माहितीसाठी मदत करण्यासाठी गुणात्मक आणि परिमाणात्मक विश्लेषणावर लक्ष केंद्रित केले आहे. याउप्पर, हा अहवाल खेळाडूंना मजबूत वाढीची रणनीती तयार करण्यात आणि जागतिक डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केटमध्ये प्रभावी विक्री सुनिश्चित करण्यात मदत करण्यासाठी शक्तिशाली सूचना आणि शिफारसी प्रदान करतो.

स्पर्धात्मक विश्लेषणाचा भाग म्हणून, संशोधन अभ्यासामध्ये ग्लोबल डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) बाजाराच्या अग्रगण्य खेळाडूंची विस्तृत कंपनी प्रोफाइलिंग समाविष्ट आहे. अहवालात अभ्यास केलेल्या सर्व विभागांचे बाजारभाव, महसूल आणि सीएजीआर सारख्या भिन्न घटकांवर आधारित विश्लेषण केले गेले आहे. विश्लेषकांनी जागतिक डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केटमधील उत्पादन, महसूल आणि विक्रीच्या आधारावर उत्तर अमेरिका, युरोप आणि एशिया पॅसिफिक सारख्या वेगवेगळ्या प्रदेशांचे सखोल विश्लेषण केले आहे. जागतिक डिजिटल उपचारात्मक (डीटीएक्स) बाजारावर हा अहवाल तयार करण्यासाठी संशोधकांनी प्रगत प्राथमिक आणि माध्यमिक संशोधन पद्धती आणि साधने वापरली.

डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केट आघाडीचे खेळाडू

प्रोटीस डिजिटल हेल्थ, इंक. ओमाडा हेल्थ, इंक. वेलडोक, इंक. लिव्होंगो हेल्थ, नूम इंक., जिंजर.आयओ, इंक., प्रोपेलर हेल्थ (रेसमेड), 2 मॉर्न इंक., हॅपीफाइ, कैआ हेल्थ, आंबा हेल्थ, थेरपीटिक्स, कॅनरी हेल्थ, वेल्थी थेरपीटिक्स, कोग्नोआ, अयोगो हेल्थ, माइंडस्ट्राँग हेल्थ क्लिक करा.

डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) बाजार उत्पादन प्रकार विभाग

सॉफ्टवेअर, सर्व्हिसेस, हार्डवेअर

डिजिटल उपचारात्मक (डीटीएक्स) बाजार अनुप्रयोग विभाग

, रुग्णालये, क्लिनिक

अनुक्रमणिका

1

डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केट विहंगावलोकन 1.1 डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केट विहंगावलोकन

1.1.1 डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) उत्पादन व्याप्ती

1.1.2 बाजार स्थिती आणि आउटलुक

1.2 ग्लोबल डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केट आकार विहंगावलोकन क्षेत्र 2015 व्ही 2020 व्हीएस

प्रदेशानुसार 2026 1.3 ग्लोबल डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केट साइज (२०१-20-२ 1.२ 1.)

१.4 ग्लोबल डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) क्षेत्रानुसार ऐतिहासिक बाजारपेठेचा आकार

(२०१-20-२०२०) १.२ ग्लोबल डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केट आकार क्षेत्र (२०२२-२२२26) )

1.6 की क्षेत्रे डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केट साइज यो ग्रोथ (2015-2026)

1.6.1 उत्तर अमेरिका डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केट साइज यो ग्रोथ (2015-2026)

1.6.2 युरोप डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केट साइज योई ग्रोथ (2015-2026)

१.6. China चीन डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केट साइज यो वाय ग्रोथ (२०१26-२26२6) १.

Rest. Rest उर्वरित एशिया पॅसिफिक डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केट साइज यो यो ग्रोथ (

२०१-20-२26२26 ) १.6..5 लॅटिन अमेरिका डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केट आकार

यो ग्रोथ ( २०१-20-२26२ )) १.6. Middle मध्य पूर्व आणि आफ्रिका डिजिटल उपचारात्मक (डीटीएक्स) मार्केट साइज यो वाय ग्रोथ (२०१-20-२26))

१.7 कोरोनाव्हायरस डिसीज २०१ase (कोविड -१)): डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) उद्योग प्रभाव

१.7.१ कसे कोविड -१ the डिजिटल उपचारात्मक (डीटीएक्स) उद्योगास प्रभावित करीत आहे

7.7.१.१ डिजिटल उपचारात्मक (डीटीएक्स) व्यवसाय प्रभाव मूल्यांकन – कोविड -१

7..1.१.२ पुरवठा साखळी आव्हान

1.7.1.3 कोविड -१ Cr चे कच्चे तेल आणि परिष्कृत उत्पादनांवर होणारा परिणाम

१.7.२ कोविड -१ The लँडस्केपमधील मार्केट ट्रेंड आणि डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) संभाव्य संधी १.7..3 कोविड -१

against च्या विरूद्ध उपाय / प्रस्ताव १.7..3.१ कोविड -१ Com ची

लढाई करण्यासाठी सरकारी उपाय १. 1

…3.२ डिजिटल उपचारात्मक (डीटीएक्स) प्रस्ताव प्रकारानुसार कोविड -१ Imp इम्पॅक्ट २ डिजिटल थेरेप्यूटिक

(डीटीएक्स)

बाजाराचे पुनरावलोकन )

2.3 ग्लोबल डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) प्रकारानुसार अंदाजे बाजार आकार (2021-2026)

2.4 सॉफ्टवेअर

2.5 सर्व्हिसेस

2.6 हार्डवेअर 3 डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केट विहंगावलोकन प्रकारानुसार

1.१ ग्लोबल डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) अनुप्रयोगानुसार बाजारपेठेचा आकारः २०१ V व्हीएस २०२० व्हीएस

२०२ 3. 2.२ ग्लोबल डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) byप्लिकेशनद्वारे ऐतिहासिक बाजाराचा आकार (२०१-20-२०२०)

3.3 ग्लोबल डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) अर्जाद्वारे अंदाजानुसार बाजारपेठेचा आकार (२०२१-२26२26 ) 4.4

हॉस्पिटल्स

3.5. 3.5 क्लिनिक Global ग्लोबल डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) स्पर्धा विश्लेषण by.१

ग्लोबल डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केट साइज (मिलियन यूएस $) प्लेयर्स (२०१-20-२०२०) 2.२ कंपनी प्रकारानुसार

ग्लोबल टॉप मॅन्युफॅक्चरर्स (टियर १, टियर २) आणि टियर 3) (2019 पर्यंत डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मधील महसूलवर आधारित)

4.3 मुख्य उत्पादकांची तारीख डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केटमध्ये प्रवेश करा

4.4 ग्लोबल अव्वल प्लेअर डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मुख्यालय आणि क्षेत्र सेवा दिली

Key. Key की प्लेयर्स डिजिटल उपचारात्मक (डीटीएक्स) उत्पादन समाधान आणि सेवा 6.6

स्पर्धात्मक स्थिती

6.6.१ डिजिटल उपचारात्मक (डीटीएक्स) बाजार एकाग्रता दर

6.6.२ विलीनीकरण आणि अधिग्रहण, विस्तार योजना Company कंपनी (अव्वल खेळाडू) प्रोफाइल आणि की डेटा .1.१ प्रोटीअस

डिजिटल हेल्थ, इंक

5.1.1 प्रोटीअस डिजिटल हेल्थ, इंक. प्रोफाइल

5.1.2 प्रोटीअस डिजिटल हेल्थ, इंक. मुख्य व्यवसाय आणि कंपनीचा एकूण महसूल

5.1.3 प्रोटीअस डिजिटल हेल्थ, इंक. उत्पादने, सेवा आणि सोल्युशन्स

5.1.4 प्रोटीअस डिजिटल हेल्थ, इंक. महसूल (US $ दशलक्ष) (2015-2020)

5.1.5 इच्छेनुसार स्वतःचे स्वरुप डिजिटल आरोग्य, इन्क घडामोडींमुळे

5.2 Omada आरोग्य, इन्क

5.2.1 Omada आरोग्य, इन्क प्रोफाइल

.2.२.२ ओमाडा हेल्थ, इंक. मुख्य व्यवसाय आणि कंपनीचा एकूण महसूल

.2.२. O ओमाडा हेल्थ, इन्क.उत्पादने, सेवा आणि निराकरणे

5.2.4 ओमाडा हेल्थ, इंक. महसूल (यूएस US दशलक्ष) (

२०१-20-२०२० ) .2.२. O ओमाडा हेल्थ, इंक. अलीकडील

घडामोडी .3..3 वेलडोक, इंक.

.5..5.२ वेलडोक, इन्क. प्रोफाइल

.3..3.२ वेलडॉक , मुख्य व्यवसाय आणि कंपनीचा एकूण महसूल

5.3.3 वेलडोक, इंक. उत्पादने, सेवा आणि निराकरणे

5.3.4 वेलडोक, इंक. महसूल (यूएस $ दशलक्ष) (

2015-2020 ) 5.3.5 लिव्होंगो आरोग्य अलीकडील

घडामोडी 5.4 लिवोंगो हेल्थ

5.4 .1 लिवोंगो आरोग्य प्रोफाइल

5.4.2 लिव्होंगो आरोग्य मुख्य व्यवसाय आणि कंपनीचा एकूण महसूल

5.4.3 लिव्होंगो आरोग्य उत्पादने, सेवा आणि सोल्यूशन्स

5.4.4 लिव्होंगो हेल्थ रेव्हेन्यू (मिलियन डॉलर) (

2015-2020 ) 5.4.5 लिव्होंगो हेल्थ अलिकडील घडामोडी

5.5 नूम इंक.

.5..5.१ नूम इंक. प्रोफाइल

om..5.२ नूम इंक. मुख्य व्यवसाय आणि कंपनीचा एकूण महसूल .5..5. No नूम

इंक. उत्पादने, सेवा आणि सोल्यूशन्स

.5..5. No नूम इंक. महसूल (यूएस $ मिलियन) (२०१-20-२०२०)

.5..5..5 Noom Inc. घडामोडींमुळे

5.6 Ginger.Io, इंक

5.6.1 Ginger.Io, इन्क प्रोफाइल

5.6.2 Ginger.Io, इन्क मुख्य व्यवसाय आणि कंपनी च्या एकूण महसूल

5.6.3 Ginger.Io, इंक उत्पादने, सेवा आणि सोल्युशन्स

5.6.4 Ginger.Io, इन्क महसूल (US $ दशलक्ष) (2015-2020)

5.6.5 Ginger.Io, इन्क घडामोडींमुळे

5.7 प्रोपेलर आरोग्य (ResMed)

5.7.1 प्रोपेलर आरोग्य (ResMed) प्रोफाइल

5.7.2 प्रोपेलर हेल्थ (रेसमेड) मुख्य व्यवसाय आणि कंपनीचा एकूण महसूल

7.7. Prop प्रोपेलर हेल्थ (रीसेट केलेले) उत्पादने, सेवा आणि सोल्यूशन्स

7.7. Prop प्रोपेलर हेल्थ (रेसमेड) रेव्हेन्यू (यूएस $ मिलियन) (

२०१-20-२०२० ) 7..5. Prop प्रोपेलर हेल्थ (रेसमेड) अलीकडील घडामोडी 8.8 २ दिवस

इंक.

8..1.१ २ उद्या Inc. प्रोफाइल

5.8.2 2morrow Inc. मुख्य व्यवसाय आणि कंपनी च्या एकूण महसूल

5.8.3 2morrow Inc. उत्पादने, सेवा आणि उपाय

5.8.4 2morrow Inc. महसूल (US $ दशलक्ष) (2015-2020)

5.8.5 2morrow Inc. अलीकडील विकास

5.9 Happify

5.9.1 Happify प्रोफाइल

5.9.2 Happify मुख्य व्यवसाय आणि कंपनी च्या एकूण महसूल

5.9.3 Happify उत्पादने, सेवा आणि उपाय

5.9.4 Happify महसूल (US $ दशलक्ष) (2015-2020)

5.9.5 Happify घडामोडींमुळे

5.10 Kaia आरोग्य

5.10.1 Kaia आरोग्य प्रोफाइल

5.10.2 Kaia आरोग्य मुख्य व्यवसाय आणि कंपनी च्या एकूण महसूल

5.10.3 Kaia आरोग्य उत्पादने, सेवा आणि उपाय

5.10.4 Kaia आरोग्य महसूल (US $ दशलक्ष) (2015-2020)

5.10.5 Kaia आरोग्य घडामोडींमुळे

5.11 आंबा आरोग्य

5.11.1 आंबा आरोग्य प्रोफाइल

5.11.2 आंबा आरोग्य मुख्य व्यवसाय आणि कंपनीचा एकूण महसूल

5.11.3 आंबा आरोग्य उत्पादने, सेवा आणि सोल्यूशन्स

5.11.4 आंबा आरोग्य महसूल (यूएस $ दशलक्ष) (

2015-2020 ) 5.11.5 आंबा आरोग्य अलीकडील घडामोडी

5.12

उपचारात्मक प्रोफाइल

क्लिक करा

5.12.1 उपचारात्मक प्रोफाइल क्लिक करा 5.12.2 उपचारात्मक मुख्य व्यवसाय आणि कंपनीचा एकूण महसूल 5.12.3 क्लिक करा उपचारात्मक उत्पादने, सेवा आणि समाधानावर क्लिक करा.

चिकित्सा महसूल (US $ दशलक्ष) क्लिक करा 5.12.4 (2015-2020)

5.12.5 क्लिक करा चिकित्सा घडामोडींमुळे

5.13 कॅनरी आरोग्य

5.13.1 कॅनरी आरोग्य प्रोफाइल

5.13.2 कॅनरी आरोग्य मुख्य व्यवसाय आणि कंपनी च्या एकूण महसूल

5.13.3 कॅनरी आरोग्य उत्पादने, सेवा आणि उपाय

5.13.4 कॅनरी आरोग्य महसूल (US $ दशलक्ष) (2015-2020)

5.13.5 कॅनरी आरोग्य घडामोडींमुळे

5.14 Wellthy चिकित्सा

5.14.1 Wellthy चिकित्सा प्रोफाइल

5.14.2 Wellthy चिकित्सा मुख्य व्यवसाय आणि कंपनी च्या एकूण महसूल

5.14.3 Wellthy उपचारात्मक उत्पादने, सेवा आणि निराकरणे

5.14.4 वेल्थी थेरपीटिक्स महसूल (यूएस (मिलियन) (

2015-2020 ) 5.14.5 वेलथी थेरपीटिक्स अलीकडील घडामोडी

5.15 कॉगनोआ

5.15.1 कोग्नोआ प्रोफाइल

5.15.2 कोग्नोआ मुख्य व्यवसाय आणि कंपनीचा एकूण महसूल

5.15.3 कोग्नोआ उत्पादने, सेवा आणि सोल्यूशन्स

5.15.4 कॉगनोआ महसूल (यूएस $ मिलियन) (

2015-2020 ) 5.15.5 कॉगनोआ अलिकडील

घडामोडी 5.16 अयोगोगा आरोग्य

5.16.1 Ayogo आरोग्य प्रोफाइल

5.16.2 Ayogo आरोग्य मुख्य व्यवसाय आणि कंपनी च्या एकूण महसूल

5.16.3 Ayogo आरोग्य उत्पादने, सेवा आणि उपाय

5.16.4 Ayogo आरोग्य महसूल (US $ दशलक्ष) (2015-2020)

5.16.5 Ayogo आरोग्य घडामोडींमुळे

5,17 Mindstrong आरोग्य

5.17.1 Mindstrong आरोग्य प्रोफाइल

5.17.2 Mindstrong आरोग्य मुख्य व्यवसाय आणि कंपनी च्या एकूण महसूल

5.17.3 Mindstrong आरोग्य उत्पादने, सेवा आणि उपाय

.1.१7. M माइंडस्ट्राँग हेल्थ रेव्हेन्यू (यूएस $ मिलियन) (

२०१-20-२०२० ) .1.१ M..5 मानसिक आरोग्य अलीकडील घडामोडी North उत्तर अमेरिका डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) प्लेयर्स आणि Application

प्लिकेशनद्वारे प्लेयर्स (

२०१-20-२०२०) .2.२ नॉर्थ अमेरिका डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केट साइज अ‍ॅप्लिकेशनद्वारे (२०१20-२०१०) प्लेयर्सद्वारे

Europe प्लिकेशनद्वारे Europe युरोप डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केट आकार आणि प्लेयर्स मार्केट शेअर ( 2015-2020)

7.2 युरोप डिजिटल उपचारात्मक (DTx) बाजार आकार (2015-2020) 8 चीन डिजिटल उपचारात्मक (DTx) खेळाडू आणि अर्ज अर्ज

8.1 चीन डिजिटल उपचारात्मक (DTx) बाजार आकार आणि खेळाडू हिस्सा (2015-2020 )

8.2 चीन डिजिटल उपचारात्मक (डीटीएक्स) अनुप्रयोगानुसार बाजार आकार (2015-2020) 9 उर्वरित एशिया पॅसिफिक डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) प्लेयर्स आणि Application

प्लिकेशनद्वारे -2020)

9.2 उर्वरीत एशिया पॅसिफिक डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केट साइज अ‍ॅप्लिकेशनद्वारे (2015-2020) 10 लॅटिन अमेरिका डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) प्लेयर्स आणि 10प्लिकेशनद्वारे

10.1 लॅटिन अमेरिका डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केट साईज आणि प्लेयर्स मार्केट शेअर (२०१-20-२०२०)

१०.२ लॅटिन अमेरिका डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केट साइज अ‍ॅप्लिकेशनद्वारे (२०१-20-२०१०) ११ मध्य पूर्व आणि आफ्रिका डिजिटल उपचारात्मक (डीटीएक्स) प्लेयर्स आणि 11प्लिकेशन

११.१ मध्य पूर्व आणि आफ्रिका डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केट आकार आणि प्लेअर्स मार्केट शेअर (2015-2020)

11.2 मध्य पूर्व आणि आफ्रिका डिजिटल उपचारात्मक (DTx) बाजार आकार अर्ज (2015-2020) 12 डिजिटल उपचारात्मक (DTx) बाजार प्रेरक शक्ती

12.1 उद्योग ट्रेंड

12.2 बाजार ड्राइव्हर्स्

12.3 बाजार आव्हाने

12.4 पोर्टर पाच सेना विश्लेषण 13 संशोधन शोधन / निष्कर्ष 14 पद्धती आणि डेटा स्रोत 14.1 कार्यपद्धती / संशोधन दृष्टिकोन

14.1.1 संशोधन कार्यक्रम / डिझाइन

14.1.2 बाजार आकार

14.1.3 मार्केट ब्रेकडाउन आणि डेटा त्रिकोण

14.2 डेटा स्त्रोत

14.2.1 दुय्यम स्त्रोत

14.2.2 प्राथमिक स्त्रोत

14.3 अस्वीकरण

14.4 लेखक यादी

उद्दिष्टे नोंदवा

• To carefully analyze and estimate the size of the global Digital Therapeutic (DTx) market.

• To clearly segment the global Digital Therapeutic (DTx) market and estimate the market size of the segments.

• To provide details about key strategies adopted by leading players of the global Digital Therapeutic (DTx) market.

• To help readers understand the current and future market scenarios.

• To provide information about the latest trends of the global Digital Therapeutic (DTx) market and its key segments.

• To assess the contribution of each region or country to the global Digital Therapeutic (DTx) market.

• To provide information on important drivers, restraints, and opportunities of the global Digital Therapeutic (DTx) market.

Key ग्लोबल डिजिटल थेरपीटिक (डीटीएक्स) मार्केटमधील प्रमुख विभाग, प्रांत आणि कंपन्यांच्या मार्केट शेअर्सची अचूक गणना करणे.

